Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 2025 TEMMUZ: Bir sigara grubuna bir kez daha zam geldi! Sigaraya zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Bir sigara grubuna bir kez daha zam geldi! Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Sigaraya zam son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere Temmuz ayına girilmesiyle birlikte JTI, BAT, PM, IT ve TT markalarına ÖTV zammı yapılmıştı. Bir sigara grubuna bir kez daha zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yeni zammı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Bu gelişme sonrası zamlı sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 17 Temmuz 2025 sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 15:39 Güncelleme: 17.07.2025 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sigara zammı son dakika gelişmeleri tütün ürünü kullananlar tarafından takip ediliyor. Temmuz ayına girilmesiyle birlikte alkol ve sigaraya ÖTV zammı gelmişti. JTI, BAT, PM, IT ve TT gruplarına zam yapılmıştı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bir sigara grubuna bir kez daha zam geldiğini duyurdu. Dündar’ın açıklaması sonrası zamlı sigara fiyatları merak konusu oldu. Peki sigaraya zam sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 17 Temmuz 2025 sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları…

        • 2

          BİR SİGARA GRUBUNA BİR KEZ DAHA ZAM GELDİ!

          JTI grubundaki sigaralara 4 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 5 lira zam gelmişti. Zam sonrası gubun en ucuz sigarası 85, en pahalı sigarası 96 liraya yükselmişti.

          Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile JTI sigara grubuna bir kez daha zam geldiğini duyurdu.

          Dündar'ın açıklamasına göre, firma bünyesindeki iki sigara markasına 1 lira ve 2 lira zam geldi. Ayrıca sarmalık kıyılmış tütün ürününe 20 TL zam uygulandı.

        • 3

          SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?

          JTI grubuna yapılan ikinci zam, 17 Temmuz 2025 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak.

          Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

        • 4

          EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR? TEMMUZ 2025 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ

          • JTI grubunun en pahalı sigarası 96 TL, en ucuz sigarası 80 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 215 TL’den satılıyor.

          • BAT bünyesindeki en pahalı sigara fiyatı 96 TL, en ucuz sigara fiyatı 80 TL oldu.

        • 5

          • IT bünyesindeki en pahalı sigara fiyatı 93 TL, en ucuz sigara fiyatı 79 TL oldu.

          • PM grubundaki en ucuz sigara fiyatı 85 TL olurken, en pahalı sigara fiyatı ise 94 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 120 TL’den satılıyor.

        • 6

          • TT grubunun en ucuz sigara fiyatı 79 TL, en pahalı sigara fiyatı 95 TL oldu.

        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!
        İngiltere'de seçme yaşı 16'ya indirilecek
        İngiltere'de seçme yaşı 16'ya indirilecek
        Habertürk Anasayfa