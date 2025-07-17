Sigara zammı son dakika gelişmeleri tütün ürünü kullananlar tarafından takip ediliyor. Temmuz ayına girilmesiyle birlikte alkol ve sigaraya ÖTV zammı gelmişti. JTI, BAT, PM, IT ve TT gruplarına zam yapılmıştı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bir sigara grubuna bir kez daha zam geldiğini duyurdu. Dündar’ın açıklaması sonrası zamlı sigara fiyatları merak konusu oldu. Peki sigaraya zam sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 17 Temmuz 2025 sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları…