Sibel Can'ın gurur günü

Sibel Can'ın, Sulhi Aksüt ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt, Londra'daki University of Westminster'dan mezun oldu.

Emir Aksüt'ü, ablası Melissa Ural ve ağabeyi Engincan Ural da yalnız bırakmadı.

Emir Aksüt - Melissa Ural

Sibel Can; "Canım oğlum, tebrikler. Seninle gurur duyuyoruz. Seni çok seviyoruz!" mesajını yayımladı. Melisa Ural, kardeşinin kepli fotoğraflarını; "Emir'im bir taneciğim seni çok fazla seviyorum" notuyla paylaştı.