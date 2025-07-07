SHOW TV, bir taziye mesajı yayımladı
SHOW TV, Pençe - Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düşen askerlerimiz için bir taziye mesajı yayımladı
Pençe - Kilit Harekât bölgesinde bulunan, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada arama - tarama faaliyeti sırasında 19 askerimiz, metan gazından zehirlendi. 12 askerimiz, şehit düştü.
SHOW TV, yayımladığı taziye mesajında; "Pençe - Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazı nedeniyle şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı; tedavisi devam eden askerlerimize acil şifalar dileriz" ifadesini kullandı.