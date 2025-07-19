Sezen Aksu'nun yeni imajı
8 yıl aradan sonra çıkardığı albümle gündemde olan Sezen Aksu, imaj değişikliğine gitti
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder tedavi gördüğü hastanede 3 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.
Yakın dostu Sırrı Süreyya Önder'in ölüm haberiyle yıkılan Sezen Aksu'nun eline aldığı tıraş makinesi ile saçlarını kazıttığı iddia edilmişti. Türk pop müziğinin 'Minik Serçe'sinin son görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.
Aksu'nun kısa ve beyaz saçları dikkat çekti.
DÜNYA ÇAPINDA EN ÇOK DİNLENEN 6'NCI ALBÜM
Sezen Aksu’nun 8 yıl aradan sonra hazırladığı, 16 şarkıdan oluşan yeni albümü 'Paşa Gönül Şarkıları', yayınlandığı andan itibaren dijital platformlardaki listelerde ilk sıralara yerleşti. Albüm, aynı zamanda dünya çapında yayınlandığı hafta en çok dinlenen 6'ncı albüm oldu.
Albümün açılış şarkısı 'Linç', müzikseverlerle video klip olarak paylaşıldı. Sözleri Sezen Aksu’ya, müziği ve düzenlemesi Mithat Can Özer’e ait olan şarkının klibi tamamen yapay zekâ ile hazırlandı. Sadece bir adet gerçek görüntü içeren klibin yönetmenliğini Amon Blaze üstlendi.