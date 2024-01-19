Şeyma Subaşı'nın eski eşi Meedo'dan kafaları karıştıran paylaşım! "Beni özledin mi?"
Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile görkemli bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı Eylül ayında Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmada tek celsede boşanmıştı. Aylar sonra Meedo'nun yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.
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Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin 5 aylık evliliğini geçtiğimiz Eylül ayında Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmada bitirmişti. Aylar sonra Meedo'nun yaptığı paylaşım dikkat çekti.
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Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo sosyal medya hesabında yayınladığı paylaşımla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Meedo bir WhatsApp konuşmasını yayınladı.
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Meedo'nun yayınladığı mesajda birine "Did you miss me?" (Beni özledin mi?) yazdığı görüldü. Hayır cevabını veren kişiye cevap olarak "Güneş gözlüklerini çıkart" yanıtı verdi.
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Bu paylaşım bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Şeyma Subaşı'na gönderme' olarak algılandı.
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İşte Meedo'nun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım...