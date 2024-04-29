Şevval ayı ne zaman bitiyor? Diyanet ile Şevval ayı başlangıç ve bitiş tarihi

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Diyanet dini günler takvimine göre Şevval ayı bitiş tarihi 8 Mayıs olacak.

10 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında idrak edilen ay içerisinde 6 oruçlar tutuluyor.

ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Şevval orucu, Ramazan'ın ardından tutulması tavsiye edilen bir oruçtur. Farz olmayan bir ibadet olan Şevval orucu, Ramazan ayından sonra tutulmaktadır. Peygamberimiz Hz. Muhammed, "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." buyurmuştur.

Yani Müslüman vatandaşlar, Ramazan ayının ardından gelen 30 günlük Şevval ayı içerisinde herhangi bir 6 gün oruç tutabilir. Böylelikle Hz. Muhammed'in buyurduğu gibi sanki bütün yıl oruç tutmuş gibi olur.