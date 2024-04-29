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        Haberler Yaşam Şevval ayı ne zaman bitiyor? Diyanet ile Şevval ayı başlangıç ve bitiş tarihi

        Şevval ayı ne zaman bitiyor? Diyanet ile Şevval ayı başlangıç ve bitiş tarihi

        Diyanet takvimi ile Şevval ayı bitiş tarihi belli oldu. Şevval ayı, İslam aleminde büyük bir öneme sahip olmasının yanı sıra bu mübarek ayda 6 gün oruç tutumanın sünnet olduğu biliniyor. Peki Şevval ayı ne zaman bitiyor? Diyanet ile Şevval ayı başlangıç ve bitiş tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 12:21 Güncelleme: 29.04.2024 - 12:21
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        • 1

          Ramazan ayının bitmesiyle başlayan Şevval ayında 6 gün oruç tutmanın sünnet olduğu biliniyor. 6 gün orucunu tutmak isteyenler Şevval ayı ne zaman bitiyor sorusuna yanıt arıyor. 10 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında idrak edilen ay içerisinde 6 oruçlar tutuluyor.

        • 2

          ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

          Diyanet dini günler takvimine göre Şevval ayı bitiş tarihi 8 Mayıs olacak.

          10 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında idrak edilen ay içerisinde 6 oruçlar tutuluyor.

          ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

          Şevval orucu, Ramazan'ın ardından tutulması tavsiye edilen bir oruçtur. Farz olmayan bir ibadet olan Şevval orucu, Ramazan ayından sonra tutulmaktadır. Peygamberimiz Hz. Muhammed, "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." buyurmuştur.

          Yani Müslüman vatandaşlar, Ramazan ayının ardından gelen 30 günlük Şevval ayı içerisinde herhangi bir 6 gün oruç tutabilir. Böylelikle Hz. Muhammed'in buyurduğu gibi sanki bütün yıl oruç tutmuş gibi olur.

        • 3

          ŞEVVAL ORUCU NEDİR, KAÇ GÜN TUTULUR?

          Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204 [1164]) buyurmuştur.

          Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/435). Şevval ayında nâfile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nâfile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olarak tutulmuş olur.

        • 4
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