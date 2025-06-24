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        Haberler Magazin Sevinç Erbulak'ın kızı mezun oldu - Magazin haberleri

        Sevinç Erbulak'ın kızı mezun oldu

        Oyuncu Sevinç Erbulak'ın kızı Zeynep Kavin Midyat, liseyi bitirdi. Erbulak, mutluluğunu dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 10:40 Güncelleme: 24.06.2025 - 10:40
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        Ünlü oyuncunun kızı mezun oldu
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        Sevinç Erbulak, 2005 - 2009 arasında Dalin Midyat ile evlilik yaşamış ve bu beraberliğinden de Zeynep Kavin adını verdikleri kızı dünyaya gelmişti.

        Ünlü oyuncunun kızı, liseden mezun oldu. Erbulak, duygularını sosyal medya hesabından yaptı paylaşımıyla dile getirdi.

        Sevinç Erbulak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Anne olunca anlarsın kızım" der anneler kızlarına. O güzelim kızlar da kaç yaşında olursa olsun, belki kız oldukları için, belki doğa ana onlara bu kavrayışı doğuştan armağan ettiği için, belki de benim henüz bilmediğim bir nedenden ötürü; bu tanıdık cümlenin çok önemli olduğunu duyacak kadar olgundurlar ama inan bana cümle yine de anlaşılmaz Kavin’im. O sırada anlaşılma zamanı gelmediği için, gelecekte anlaşılacaklar sandığına konur bu cümle, her seferinde. Anne olduğunda veya bir çocuğa annelik yaptığında anlayacaksın bugünün benim için ne ifade ettiğini. Okuma bayramında üç dört kelimeyi yan yana getirip çılgınca alkışlandığınız günden bugüne zaman acayip bir hızla geçmiş gibi. Bir yandan da, düşünüyorum; haksızlık etmeyeyim ona; bayağı bir tadına varmışım seninle geçen ömrümün. Beni olgunlaştırıyorsun Kavin, bana hep daha iyi ve daha dürüst, daha insan olmanın yollarını gösteriyorsun ve bunu her seferinde öyle bir zariflikle yapıyorsun ki bazen bu dünyadan olmadığını düşünüyorum. Oysa ki biliyorum tam da bu dünyadansın ve dünyanın senin gibi gençlere çok ihtiyacı var. Dünyam, bugün liseden mezun oldun, sana ve arkadaşlarına, birlikte büyüdüğün herkese çok güzel ve hafif bir ömür, aşırı heyecanlı bir gelecek diliyorum. Heyecan önemli. Her zaman ve her koşulda yanındayım, birlikte aşamayacağımız bir şey olduğunu sanmıyorum. Varsa da beraber aşamamanın tadını çıkarırız hiç merak etme sen…

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