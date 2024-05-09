Sertab Erener'in 21 yıl sonra Eurovision heyecanı
2003'te 'Everyway That I Can' adlı şarkıyla katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkemize birincilik getiren Sertab Erener, bu akşamki ikinci yarı finalde konuk şarkıcı olarak sahneye çıkacak. Erener, sahnede giyeceği kıyafeti paylaştı
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Sertab Erener, 2003'te Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkemizi 'Everyway That I Can' adlı şarkıyla temsil etmiş, birinci olmuştu.
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Sertab Erener, o dönem Eurovision'da birinci olması üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na da layık görülmüştü.
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Sertab Erener, bu yıl İsveç'in başkenti Malmö'de 11 Mayıs'ta düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması'nın bu akşamki ikinci yarı finalinde sahneye konuk şarkıcı olarak çıkarak 'Everyway That I Can'i seslendirecek.
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Sertab Erener, sahnede giyeceği kıyafeti, sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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Sertab Erener'in bu akşam için sarı renkli, siyah transparan kol detayları olan bir elbise giymeyi tercih etti.
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Sertab Erener, sevenlerine; "21 yıl sonra tekrar buluşalım mı?" sözleriyle seslendi.
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