Sergen Yalçın sevgisi

08 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde üst üste ikinci kez kazandı. Abdullah Avcı'nın yerine görev getirilen Yalçın'ın çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, 21. hafta mücadelesinde ise Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti. Ligde 11. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 36'ya çıkardı.
MAÇ SONUNDA BÜYÜK COŞKU
Beşiktaşlı taraftarların Sergen Yalçın coşkusu, karşılaşmanın ardından da sürdü. Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulunan taraftarlar, teknik direktörlerinin takımla tribüne gelmesi yönünde talepte bulundu. Yalçın ve oyuncular bunun üzerine tek tek tribünlere giderek taraftarları selamladı.
Siyah-beyazlı formayla ilk maçında gol bulmayı başaran Boateng ise taraftarlara üçlü çektirdi.
'DELİ GİBİ SEVERİM'
Beşiktaş’ın transferin son gününde Fiorentina’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng, Gaziantep karşısında fileleri havalandırarak ilk maçında gol sevinci yaşadı. Karşılaşmanın 46. dakikasında Adem Ljajic’in yerine oyuna dahil olan ve sahada kaldığı süre boyunca etkili bir görüntü çizen Boateng, 69. dakikada Gökhan Gönül’ün pasında topuğuyla şık bir vuruş yaparak takımının 2. golünü attı. Boateng’in golünün ardından Vodafone Park’ta, Ganalı futbolcunun birçok kez söylerken video çektiği, İbrahim Tatlıses’in ‘Deli Gibi Severim’ şarkısı çaldı.
LİGDE 8 MAÇ SONRA GOL YEMEDİ
Beşiktaş, Süper Lig'de 8 maç sonra kalesini gole kapadı. Ligin 12. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenen siyah-beyazlı, bu maçın ardından Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Göztepe ve Çaykur Rizespor'un gollerine engel olamamıştı.
VODAFONE PARK'TA 2 MAÇ SONRA KAZANDI
Beşiktaş, Vodafone Park'ta iki maç sonra galibiyete ulaştı. Ligde Demir Grup Sivasspor'a evinde 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenilmişti.
SERGEN YALÇIN'A BÜYÜK DESTEK
Maç öncesinde de Sergen Yalçın lehine tezahürat yapan siyah-beyazlıların, "Gururumuzsun Sergen Yalçın" ve "Yuvana hoş geldin Sergen Yalçın" yazılı atkılar açtıkları görüldü. Tribünde ayrıca "Yuvana hoş geldin Sergen Yalçın" yazılı pankart yer aldı. Taraftarlar, maçın başlamasına dakikalar kala Sergen Yalçın'dan takımı tribüne getirmesi talebinde bulundu. Saha kenarına gelerek taraftarları selamlayan Yalçın, daha sonra saha içine girip oyuncularla tribünlerin isteğini yerine getirdi.
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