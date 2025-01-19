Serenay Sarıkaya ve Mert Demir trafikte sıkıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çok sayıda ünlü oyuncunun menajerlik şirketi olan ID Danışmanlık Şirketi’nin sahibi Ayşe Barım hakkında, sektörde tekelleşmeye yol açtığı ve Mert Demir ile Serenay Sarıkaya arasında kamufle ilişki oluşturduğu iddiaları doğrultusunda resen soruşturma başlatmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirilmişti.

Ayşe Barım

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'Tanık' sıfatıyla ifadesi alınan Serenay Sarıkaya; "Mert Demir isimli sanatçının kariyerimin başarılı şekilde devam etmesi adına kendisiyle duygusal birliktelik yaşıyormuş gibi gözükmem hususunda Ayşe Barım tarafından bana karşı bir telkin, yönlendirme veya zorlama eylemi söz konusu değildir. Bu birliktelik karşılıklı olarak tamamen hür irademizle devam etmektedir. Barım'ın iddia edildiği gibi ünlü bir iş adamından 5 milyon Dolar aldığına dair bir bilgim ve duyumum söz konusu olmamıştır" demişti.

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İDDİALAR SONRASI İLK KEZ BİRLİKTE GÖRÜNTÜLEDİLER

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, olayların ardından ilk kez Kuruçeşme'de sıkışan trafikte otomobilin içinde objektiflere yansıdı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan ikili, keyifli halleriyle dikkat çekti. Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, birbirlerine bakıp gülümsedi ardından kameraya el sallayarak oradan uzaklaştı.