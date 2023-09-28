Serdar Ali Çelikler: İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si

G.Saray maçında takımın bilhassa fiziken bitik olduğu çok açıktı. Fenerbahçe ise uzuuuuun uzuun aralardan sonra etkili ve diri tribünüyle istekli başladığı maçta erken golle skoru buldu. Dijku gayet iyi bir stoper olduğu gibi, gol vuruşunda da teknik kalitesini konuşturdu. Hemen akabinde İrfan ile başlayan atak Tadic ile şekillendi ve Duarte kendi kalesine vurdu.