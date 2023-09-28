Serdar Ali Çelikler: İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen müsabakada Başakşehir'i evinde 4-0 mağlup etti. İlk 20 dakikada 3 gol bulan ve coşkulu bir galibiyet elde eden sarı-lacivertliler 6'da 6 yaparken Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler de mücadeleyi ve Fenerbahçe'nin performansını kaleme aldı
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Başakşehir sezona en kötü başlayan ekiplerden. Zaten 3 maç sonunda hocaları Emre Belözoğlu ile yolları ayırıp Çağdaş Atan'ı getirdiler. Cağdaş Hoca'nın takımı önce G.Saray sonra erteleme maçında Fenerbahçe ile karşılaştı.
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G.Saray maçında takımın bilhassa fiziken bitik olduğu çok açıktı. Fenerbahçe ise uzuuuuun uzuun aralardan sonra etkili ve diri tribünüyle istekli başladığı maçta erken golle skoru buldu. Dijku gayet iyi bir stoper olduğu gibi, gol vuruşunda da teknik kalitesini konuşturdu. Hemen akabinde İrfan ile başlayan atak Tadic ile şekillendi ve Duarte kendi kalesine vurdu.
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Akabinde 2-0 ile yetinmeyen, ön alan baskısını bırakmayan, oyun kurdurmayan Fenerbahçe, bu baskılardan birinde Sebastian ile maçı kopardı. Sebastian Szymanski, Feyenord'a kadar 10 golü bulamamış bir oyuncu iken Fenerbahçe'de ligde 3 gole, toplamda 6 gole ulaşmasında İsmail Kartal'ın ona verdiği rolün büyük katkısı var.
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Dostumuz Serkan Akkoyun'un da analizinde değindiği gibi Kartal, Szymanski'yi ilk defa 10 numara pozisyonunda ve yay civarında oynattığından temiz vuruşları ile gol buluyor. Yani Szymanski'nin hayatındaki en skorer dönemin Kartal Fenerbahçe'sinde olması tesadüf değil.
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Asıl güzel atak Tadic'in golü ile sonuçlanmadı, Babacan çıkardı.. Oysa atak Avrupai tek paslarla başlayan harika bir organizasyondu. 2. yarı aslında bitmiş bir maçın mecburi devamı gibiydi. 52'de Dzeko kötü bir gol kaçırdı.
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59'da Sebastian'ın defansif katkısına takımın ve tribünün pozitif tepkisi "Bu sene farklı"nın bir başka örneğiydi. 60'larda artık oyuncu değişimleri gerekiyor demeye başladık ki Fred ve Dzeko dinlenmeye çekildi. Batshu ve MHY içeri girdi.
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- 7
71'de hiç bir şey olmayan pozisyonda Zorbay Küçük kendini yere atan Kenny'ye faul verdi. Sebastian'a da sarı gösterdi. İyi fizik gücü, bu ligde bu hakemlerle avantaja dönüşemiyor.
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Zayıf fizik gücündeyseniz yan yana koşun ve kendinizi yere atın hakemler zaten size faul çalıyorlar. Durup dururken gerilim çıkarttı Zorbay Küçük. Hakemlerin olmayan şeyleri görme hastalıkları devam ediyor.
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İsmail Hoca'nın kadroya giremeyenleri dengeleme çalışmasının farkındayım. Alanya maçında Kent girmişti, bu maç King'i aldı. Serdar Aziz ve MHY ise takımın ağır abilerine çiçekti..
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Bartuğ'un oyuna alınması için alkış ama Mert Müldür'e de zaman vermesini isterdim İsmail Hoca'nın. Batshu'nun önemli isim olduğunu hep söyledik. Nefis bir asistle Szymanski ye golü attırdı.
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Evet, Başakşehir gerçekten kötü durumda. Fiziksel olarak bitikler her şeyden önce. Ama Fenerbahçe'nin doğrularını görmemizi engellememeli. Kartal'ın Fenerbahçesi zevk alarak oynamaya devam ediyor.
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Takım boyu 35-40 metrede kaldıkça, ciddi bir kaç isim sakatlanmadıkça böyle devam edecek gibiler.. Tabi halüsinasyon gören hakemler daha fazla engel çıkarmazsa..
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