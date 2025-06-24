Şener Şen, tatile çıktı
Usta oyuncu Şener Şen, 'Zengin Mutfağı' adlı tiyatro oyununun final yapmasının ardından soluğu Çanakkale'de aldı
Şener Şen, geçtiğimiz hafta oyunculuğu bıraktığına dair iddialarla gündeme gelmişti. Usta oyuncu, sosyal medya hesabından; "Yeni projelerde buluşmak dileğiyle" ifadesi kullanarak, söz konusu haberlerin gerçek olmadığını belirtti.
'Zengin Mutfağı' ile 40 yıl sonra ilk kez bir tiyatro oyunu için sahneye çıkan Şener Şen, oyunun final yapmasının ardından tatile çıktı.
Sezonun yorgunluğunu atan sanatçının ilk durağı Çanakkale oldu. Şen, Assos'a gitti.
Usta oyuncu, konakladığı otelin restoranında fotoğraflandı.