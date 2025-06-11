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        Haberler Objektife Takılanlar Şener Şen'den veda gibi yanıt: Bitti - Magazin haberleri

        Şener Şen'den veda gibi yanıt: Bitti

        Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda son kez sahnelenen 'Zengin Mutfağı' oyununun ardından evine girerken görüntülenen Şener Şen, gazetecilerin, "Sahneleri artık bıraktınız mı?" sorusuna veda gibi yanıt verdi; "Bitti"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 08:12 Güncelleme: 11.06.2025 - 08:12
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Şener Şen, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Zengin Mutfağı' oyununun ardından evine girerken görüntülendi.

        Oyunun son kez sahnelendiği gece, Şener Şen'e, "Sahneleri artık bıraktınız mı, yeni bir oyun ya da sinema projesi olacak mı?" sorusu yöneltildi. Kısa ve net bir yanıt veren Şener Şen; "Hayır, bitti" ifadelerini kullandı.

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