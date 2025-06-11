Şener Şen'den veda gibi yanıt: Bitti

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Şener Şen, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Zengin Mutfağı' oyununun ardından evine girerken görüntülendi.

REKLAM advertisement1

Oyunun son kez sahnelendiği gece, Şener Şen'e, "Sahneleri artık bıraktınız mı, yeni bir oyun ya da sinema projesi olacak mı?" sorusu yöneltildi. Kısa ve net bir yanıt veren Şener Şen; "Hayır, bitti" ifadelerini kullandı.