Selin Ciğerci, sevgilisine mesaj attığını iddia eden kadına, "Bu kadın evli barklı adamlara mesaj atıyor. Rezil olmasını istiyorum. Sen rezil bir kadınsın. Ben senin yanına oturamam ki kirlenirim, lekelenirim. Ben senden daha kadınım, terbiyesiz" ifadelerini kullanmıştı.