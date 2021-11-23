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Selena Gomez'in annesi Mandy Teefey: Kilomla alay ettiniz ama ben ölümden döndüm! - Magazin haberleri

Mandy Teefey: Kilomla alay ettiniz ama ben ölümden döndüm!

Selena Gomez'in annesi Mandy Teefey, son dönemde aldığı kilolar sebebiyle kendisine gelen eleştirilere çarpıcı bir yanıt verdi. Çift taraflı zatürre geçirerek ölümden döndüğünü açıklayan Teefey, bunun sonucunda kilo aldığını dile getirdi

23.11.2021 - 12:40 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez'in annesi Mandy Teefey, son dönemde kilo almasına yönelik sosyal medyada yapılan alaylı eleştirilere yanıt verdi.

    Çift taraflı zatürreye yakalandığını anlatan 45 yaşındaki Teefey, olup, bitenleri hastanede çekilen fotoğraflarını yayınlayarak anlattı.

  • Aslında bu tür bir paylaşım yapmayı planlamadığını belirterek söze başlayan Mandy Teefey, Enterpreneur Dergisi'nin kapağı için kızıyla verdiği pozdan sonra kendisine yöneltilen eleştiriler üzerine böyle bir paylaşım yapmaya karar verdiğini dile getirdi.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Teefey, "Üç buçuk hafta önce çift taraflı zatürre nedeniyle tedavi gördüğüm hastaneden çıktım. Bana sadece birkaç günlük ömrüm kaldığı söylenmişti." diye konuştu.

  • Mandy Teefey, doktorların çabası, aile ve dostlarının desteğiyle hayata döndüğünü ifade etti.

    Ardından gördüğü tedaviler nedeniyle çok kilo aldığını vurgulayan Teefet, artık sağlığına kavuştuğunu ve bunun da bir mucize olduğunu anlattı.

  • "BANA 5 BİN DOLAR VER, ZAYIFLA"

    Mandy Teefey, paylaşımında kendisine para karşılığı kilo verdireceğini iddia eden bir kullanıcıdan gelen mesaja da yer verdi. Bu mesajda Teefey'e hiçbir ilaç kullanmadan kilo verebileceği belirtiliyor.

  • SELENA GOMEZ İLK EVLİLİĞİNDEN DÜNYAYA GELDİ

    Many Teefey, ilk evliliğini Ricardo Joel Gomez ile yapmıştı. Çiftin bu evliliğinden Selena Gomez dünyaya gelmişti. Teefey, 2006 yılından bu yana Brian Teefey ile evli. İkilinin bu birliktelikten de Gracie Elliot adında bir başka kız çocuğu daha bulunuyor.

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