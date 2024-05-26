Selena Gomez'e Canne'daki En İyi Kadın Oyuncu ödülü haberini Zoe Saldana verdi: Başardık, başardık!

Cannes jüri başkanı ve 'Barbie' filmi yönetmeni Greta Gerwig, ortak ödül hakkında; "Kadınların bir arada olması, bu ödülü verirken onurlandırmak istediğimiz bir şeydi. Her biri dikkat çekici ama bir araya geldiklerinde olağanüstü” ifadesini kullandı.