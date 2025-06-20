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        Haberler Magazin Selçuk İnan'ın eşi Cemre İnan hamile - Magazin haberleri

        Selçuk İnan'ın eşi Cemre İnan, hamile

        Kocaelispor'un yeni teknik direktörü Selçuk İnan ile eşi Cemre İnan, Bodrum'da tatil yapıyor. Selçuk İnan, hamile olan eşi Cemre İnan'ın üzerine titriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 09:44 Güncelleme: 20.06.2025 - 09:57
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        Hamile eşinin üzerine titriyor
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        Kocaelispor'un yeni teknik direktörü Selçuk İnan ile eşi Cemre İnan Bodrum Türkbükü'nde tatil yapıyor.

        Habertürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre; Cemre İnan'ın hamile olduğu öğrenildi. Kahverengi bir bikini giyen Cemre İnan'ın karnının belirginleştiği görüldü.

        Cemre İnan, sıcaktan bunalınca eşi Selçuk İnan ile birlikte Ege'nin serin sularında yüzdü.

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        Eşini bir an olsun yalnız bırakmayan Selçuk İnan, kendisinden önce denizden çıkan Cemre İnan'ın peşinden gitti. Çift, bir süre iskelede sohbet etti.

        Selçuk İnan ile Cemre İnan, daha sonra kurulanmak üzere şezlonglarına gitti ve sohbetlerine kaldıkları yerden devam etti.

        Selçuk İnan ile Cemre İnan'ın kızları Lisa, 2019'da dünyaya geldi.

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