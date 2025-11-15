Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Şehit polis memuru görev yaptığı ilçeden uğurlandı

        Şehit polis memuru görev yaptığı ilçeden uğurlandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görev başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Ali Barut için İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi; Barut'un naaşı toprağa verileceği Salihli'ye uğurlandı. Kazada aracı kullanan polis memuru Hatice Ünal ağır yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 17:36 Güncelleme: 15.11.2025 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit polise son veda
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabah saatlerinde görev başındayken geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Ali Barut, görev yaptığı Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törenle toprağa verileceği memleketi Manisa'nın Salihli ilçesine uğurlandı.

        Kaza sabah saatlerinde Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine bağlı Hatice Ünal, sürücüsü olduğu 45 A 59624 plakalı resmi polis aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde park halinde bulunan 45 AIJ 250 plakalı TIR dorsesine arkadan çarptı. Kazada araç sürücüsü polis memuru Hatice Ünal ağır yaralanırken yanındaki görevli arkadaşı polis memuru Ali Barut şehit oldu.

        Şehit polis memuru Ali Barut için görev yaptığı Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törende, şehit Ali Barut için dualar okundu, meslektaşları tarafından helallik alındı. Törene katılan şehit polis memuru Ali Barut'un eşi şi Saadet Barut ile 2 kızı ve annesi Cennet Barut gözyaşlarına boğuldu.

        Törenin ardından şehit Ali Barut'un cenazesi toprağa verileceği Manisa'nın Salihli ilçesine gönderildi.

        Törene Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, şehidin mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Alaşehir
        #şehit ali barut
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
        "Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ı yalnız bırakmayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ı yalnız bırakmayacağız
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        İddia: ABD'nin Suriye ile anlaşması İsrail'i endişelendirdi
        İddia: ABD'nin Suriye ile anlaşması İsrail'i endişelendirdi
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Habertürk Anasayfa