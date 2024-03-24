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        Haberler Gündem Seçmen kaydı e devlet sorgulama ekranı: YSK 31 Mart Yerel Seçimde Nerede oy kullanacağım, hangi sandıkta?

        Seçmen kaydı sorgulama: 31 Mart Yerel Seçimde Nerede oy kullanacağım, hangi sandıkta?

        Türkiye'nin 81 ilinde Mahalli İdareler Genel Seçimi için geri sayım sürüyor. Vatandaşlar seçmen kağıtlarında oy kullanma yeri ve saati gibi bilgilere erişebiliyor. Yüksek Seçim Kurulu, seçmen bilgi kağıtlarının dökümü ve dağıtımını yaptı. Öte yandan YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nın seçmen sorgulama mobil uygulamasından nerede oy kullanılacağı kontrol edilebiliyor. İşte 2024 Seçmen kaydı sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2024 - 14:00 Güncelleme: 24.03.2024 - 14:00
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        • 1

          Seçmen kaydı sorgulama işlemi sürüyor. Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı öncesinde de seçmenler nerede oy kullanacağını öğrenebiliyor. Peki YSK 31 Mart Yerel Seçimde Nerede oy kullanacağım, hangi sandıkta? İşte Seçmen kaydı e devlet sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

        • 2

          SEÇMEN KAYDI NASIL SORGULANIR?

          Vatandaşlar Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacakları sandıkları YSK'nın "https://secmen.ysk.gov.tr/secmen-yurtici" internet adresinden, T.C. Kimlik Numarası ve Seri No bilgileri ile ya da e-Devlet YSK seçmen kaydı sorgulama ekranından öğrenebilecekler.

        • 3

          NEREDE OY KULLANACAĞIM?

          31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar e-Devlet üzerinden Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama ekranı üzerinden e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra görüntüleyebilecek. Ekran üzerinde Yurt İçi Seçmen Bilgileri, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde oy kullanacakları okul ve sandık numarasını görüntüleyebiliyor.

          Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak.

          Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, “kimliğini tereddütsüz ortaya koyan” resimli, resmi nitelikteki belgeler.

          E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

          YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

          Vatandaşlar, askıya çıkan seçmen listelerini muhtarlıklardan veya YSK’nın internet adresinden kontrol edebilir. Seçmenler YSK'nin "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilecek.

          YSK Seçmen sorgulama ekranı için; Nüfusa kayıtlı olunan il, T.C. Kimlik Numarası, Nüfus Kayıtlı Olduğu Sıra Numarası bilgileri yeterli olacak.

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