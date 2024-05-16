Sandık görevlisi ücretilerinin hesaba yatacağı tarih yerel seçimlerin ardından araştırılmaya devam ediyor. Mahalli İdareler Seçimi'nde görev alan sandık görevlileri kimlik kontrol, pusula ve mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi kritik görevler üstlendi. Peki, "Seçim paraları yattı mı, sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak, nereden alınacak?" İşte seçim paralarının yatacağı tarihe ilişkin tüm detaylar...