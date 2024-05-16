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        Haberler Kısayol Seçim paraları yattı mı? Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak, nereden alınacak?

        Seçim paraları yattı mı? Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?

        31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerin ardından, sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Memur maaşı katsayı oranlarına göre hesaplanan seçim paraları, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenmektedir. İşte 2024 sandık memuru, bina sorumlusu ve sandık görevlisi ücretlerinin hesaplara yatacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 20:17 Güncelleme: 16.05.2024 - 20:17
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        • 1

          Sandık görevlisi ücretilerinin hesaba yatacağı tarih yerel seçimlerin ardından araştırılmaya devam ediyor. Mahalli İdareler Seçimi'nde görev alan sandık görevlileri kimlik kontrol, pusula ve mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi kritik görevler üstlendi. Peki, "Seçim paraları yattı mı, sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak, nereden alınacak?" İşte seçim paralarının yatacağı tarihe ilişkin tüm detaylar...

        • 2

          SEÇİM PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

          Sandık görevlileri, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık kurma, kimlik kontrol, pusula ve mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getirdi. Mahalli İdareler Seçimi'nde görev alan sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağı da merak ediliyor.

        • 3

          Sandık görevlisi ücretlerinin mayıs ayı içinde hesaplara yatması bekleniyor.

          Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 4

          2024 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

          31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alan sandık görevlileri ücreti ödeme tarihi araştırılıyor. Buna göre, sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

        • 5

          Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,

          Sandık memurlarına 2.088 TL,

          Partili üyelere 1.044 TL,

          Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

        • 6

          SANDIK GÖREVLİLERİNE ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

          Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, bir önceki seçimlerde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşmesi ve ödemeler elden yapılmayacağı tahmin ediliyor. Detaylar netlik kazandıkça haberimizde yer alacaktır.

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