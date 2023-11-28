Scout Willis babası Bruce Willis'in son halini paylaştı: Benim adamım

BEŞ ÇOCUK BABASI

1987 - 2000 yılları arasında Demi Moore ile evli kalan Bruce Willis'in bu evliliğinden Rumer, Tallulah Belle, Scout LaRue adında üç kızı bulunuyor.

Willis'in 2009'dan bu yana evli olduğu Emma Heming'den de Mabel Ray, Evelyn Penn adında iki kızı var.

Fotoğraflar: Instagram, Reuters, Avalon