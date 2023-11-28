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        Haberler Dünyadan Scout Willis babası Bruce Willis'in son halini paylaştı: Benim adamım - Dünyadan magazin haberleri

        Scout Willis babası Bruce Willis'in son halini paylaştı: Benim adamım

        Frontotemporal demans hastalığı nedeniyle emekliliğe ayrılmak zorunda kalan Bruce Willis'in Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Scout Willis, babasının son halini yayımladı. Ünlü oyuncunun görünümü yürek burktu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 10:53 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:53
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        • 1

          2022'de Emmy ve Altın Küre Ödüllü oyuncu Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen afazi (söz yitimi) teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Willis'in hastalığı, bir süre önce frontotemporal demans olarak güncellenmişti.

        • 2

          Bruce Willis'in, Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen oyuncu kızı Scout Willis, babasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

        • 3

          Şükran Günü kutlamak için toplanan Willis ve ailesinden kızı Scout Willis, babasının son halini yayımladı.

        • 4

          "BENİM ADAMIM"

          Yaptığı paylaşımda Scout Willis'in babası Bruce Willis ile el ele tutuştuğu görüldü. Scout Willis, gönderisine "Benim adamım" notunu düştü.

        • 5

          "BABAMI ÖZLÜYORUM"

          Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bruce Willis'in kızı Rummer Willis de usta oyuncu ile çekilen eski fotoğraflarını yayımlayıp "Bugün babamı gerçekten özlüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

        • 6

          BEŞ ÇOCUK BABASI

          1987 - 2000 yılları arasında Demi Moore ile evli kalan Bruce Willis'in bu evliliğinden Rumer, Tallulah Belle, Scout LaRue adında üç kızı bulunuyor.

          Willis'in 2009'dan bu yana evli olduğu Emma Heming'den de Mabel Ray, Evelyn Penn adında iki kızı var.

          Fotoğraflar: Instagram, Reuters, Avalon

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        Haberi Hazırlayan: Şeyda Odabaş

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