Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün birlikte kaleme aldığı Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Sandık Kokusu, bu akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Sandık Kokusu 42. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler tarafından araştırılıyor. O3 Medya imzalı dizinin yeni bölümünde Ayça, site içinde koşarken köşe bucak saklandığı Hakan’a yakalanır. Heyecandan ayağını burkan Ayça’ya Hakan, yardım eder ve ikisinin arasında yakınlaşma başlar. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…