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        Haberler Bilgi Magazin SANDIK KOKUSU 42. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz

        Sandık Kokusu 42. bölüm canlı izle ekranı! İşte Sandık Kokusu'nun yeni bölümünde yaşanacaklar

        Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk'ün yer aldığı dizi, bu akşam 42. bölümü ile ekrana geliyor. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu yapımın yeni bölümünde Bora'nın evde vereceği özel davete gelen Karsu, nikah memuru ve ona göre süslenmiş olan salonda kalakalır. Bora, Karsu'ya evlenme teklifi eder. Sandık Kokusu 42. bölüm canlı izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 11:22 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:22
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        • 1

          Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün birlikte kaleme aldığı Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Sandık Kokusu, bu akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Sandık Kokusu 42. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler tarafından araştırılıyor. O3 Medya imzalı dizinin yeni bölümünde Ayça, site içinde koşarken köşe bucak saklandığı Hakan’a yakalanır. Heyecandan ayağını burkan Ayça’ya Hakan, yardım eder ve ikisinin arasında yakınlaşma başlar. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…

        • 2

          SANDIK KOKUSU’NUN 42. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          İhsan ve Gülnaz yemek için sözleşirler.

        • 3

          Gülnaz, kendisine yardım etmesi umuduyla Ayça’nın kapısını çalar.

        • 4

          Kafası Hakan yüzünden karışık olan Ayça’ya da eğlence çıkar.

        • 5

          Filiz, Hasan’a hediye almak için çok sevdiği bir ressamın sergisine gider.

        • 6

          Tabloyu alırken ressamı akşam yemeğine davet eder.

        • 7

          Ayça, site içinde koşarken köşe bucak saklandığı Hakan’a yakalanır.

        • 8

          Heyecandan ayağını burkan Ayça’ya Hakan, yardım eder ve ikisinin arasında yakınlaşma başlar.

        • 9

          Bora’nın evde vereceği özel davete gelen Karsu, nikah memuru ve ona göre süslenmiş olan salonda kalakalır.

        • 10

          Bora, Karsu’ya evlenme teklifi eder.

        • 11

          SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Sandık Kokusu dizisinin 42. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          SANDIK KOKUSU 42. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 12
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