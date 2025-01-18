Samsunspor'dan hakem tepkisi!

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Samsunpor, karşılaşmanın ardından mücadelenin hakemi Kadir Sağlam'a tepki gösterdi.

Kırmızı-beyazlıların maç sonu yaptığı paylaşımda, kırmızı kart gören oyuncuları Ricky van Drongelen'in hakeme olan itirazına yer verilirken, bu paylaşım Samsunsporlu taraftarlar tarafından ilgi gördü.

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Samsunspor daha sonra ise, "Sözde adaletinize rağmen, puanımızı aldık. Eve Dönüyoruz!" şeklinde bir paylaşım daha yaptı.

NE OLMUŞTU? Beşiktaş maçının 64. dakikasında Samsunspor'da Ricky van Drongelen, Ciro Immobile'ye ceza alanı önünde yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Ricky van Drongelen kariyerindeki ilk kırmızı kartı görmüştü.