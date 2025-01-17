Sahte içki faciası sürüyor! Baba yoğun bakımda, oğlu görme kaybı yaşıyor!
Megakentte 33 kişinin yaşamını yitirdiği sahte içki faciasında bir korkutan haber daha geldi. Küçükçekmece'de yaşanan olayda, baba ve oğlu evde sahte içki içmeleri sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Baba Ahmet İ. yoğun bakıma alınırken, oğlu Ali Can İ.'de ise görme kaybı oluştu
İstanbul'da son günlerde sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti. Feci bilançoda ise yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.
DHA'nın haberine göre Küçükçekmece'de baba ve oğlu evde sahte içki içmeleri sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Baba Ahmet İ. yoğun bakıma alınırken, oğlu Ali Can İ.'de ise görme kaybı oluştu.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Ahmet İ. (50) ve oğlu Ali Can İ. (27) evde sahte içki içti. Bir süre sonra Ahmet İ. fenalaştı.
BABA YOĞUN BAKIMDA
İhbar üzerine eve sağlık ekibi geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet İ. (50), yoğun bakıma alındı. Ali Can İ.'de (27) ise, görme kaybı oluştu.
Yaralıların hastanede tedavileri sürerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.