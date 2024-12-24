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        Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı'ndan Muğla'da kaza yapan 'ambulans helikopter' açıklaması

        Sağlık Bakanlığı'ndan Muğla'da kaza yapan 'ambulans helikopter' açıklaması

        Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan ambulans helikopter kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Yaşanan kaza kırıma ilişkin Bakanlığımızca iki müfettiş görevlendirilmiş olup adli ve idari soruşturmalar, titizlikle yürütülmektedir. İnceleme sonuçları ortaya çıktıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 18:06 Güncelleme: 24.12.2024 - 18:06
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        Bakanlıktan ambulans helikopter açıklaması
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        Sağlık Bakanlığı Muğla'da yaşanan kazayla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Sağlık Bakanlığı’nın rutin olarak yürütmekte olduğu sağlık hizmetleri ve tedbirleri kapsamında, 15 helikopter ve 1 uçak ambulansımız ülke çapında farklı noktalarda görevler icra etmektedir.

        Sağlık tedbiri kapsamda faaliyet gösteren bir ambulans helikopterimiz, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi heliport noktasından 10:07’de kalkış yapmasını müteakip söz konusu hastane binasına çarparak düşmüştür.

        Bu ambulans helikopterin uçuşu, Türkiye AIP’si “Uçuş Planlama” hükümleri kapsamında ‘görerek uçuş şartları’ (VFR) altında pilot inisiyatifinde gerçekleştirilen bir uçuştur.

        Yaşanan kaza kırıma ilişkin Bakanlığımızca iki müfettiş görevlendirilmiş olup adli ve idari soruşturmalar, titizlikle yürütülmektedir. İnceleme sonuçları ortaya çıktıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır.

        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
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        #Sağlık Bakanlığı
        #ambulans helikopter
        #haberler
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