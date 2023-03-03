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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin saldırının ardından ziyaretini iptal etmişti: "Ukrayna ilk defa Rusya sınırını geçti"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Bryansk bölgesindeki silahlı saldırının ardından oluşan durum nedeniyle Stavropol bölgesine ziyaretini iptal etmişti. Putin, Brysank bölgesindeki saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirirken, Ukrayna'nın ilk defa Rusya sınırını geçtiğini söyledi. Ukrayna ise iddiaları reddetti

Giriş: 03.03.2023 - 08:22 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA

  • Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat 2022'de başlattığı saldırılar devam ederken, dün Rusya'nın Bryansk bölgesinde Ukrayna'ya ait olduğu belirtilen sabotaj grubunun silahlı saldırısı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna ise iddiaları reddetti.

  • Silahlı saldırının ardından Putin'in Stavropol bölgesine yapacağı ziyaretin iptal edildiği duyurulmuştu.

  • Putin, çevrim içi olarak katıldığı bir etkinlikte Bryansk bölgesindeki saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirerek, "Rus askerleri, Donbas'ta 8 yıl boyunca insanlara işkence eden ve onları öldüren, Moskova'da Darya Dugina'yı öldüren Naziler ile teröristlerden vatandaşlarımızı koruyor. Bunlar, bugün yine bir terör eylemini gerçekleştirdi, suç işledi, sınırdaki bölgemize girerek sivillere ateş açtı. Onlar, otomobilin sivillere ait olduğunu, bu arabada sivillerin ve çocukların olduğunu gördü ancak ateş açtı." dedi. 

  • Putin, savaşın başından bu yana Ukrayna güçlerinin ilk kez Rusya sınırını geçtiğini dile getirdi.

  • Kiev ise iddiaları reddetti.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanı Mikhaylo Podolyak, "Rusya halkını korkutarak Ukrayna'ya yapılan saldırıyı haklı görmelerini sağlamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

  • "RUSYA'NIN PROVOKASYONU"

    Podolyak, "Ukraynalı sabotaj grubu hakkındaki hikaye Rusya'nın klasik bir kasıtlı provokasyonu" dedi.

  • NE OLMUŞTU?

    Dün öğlen saatlerinde Rusya'da Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, bölgedeki bir köyde Ukrayna'ya ait sabotaj grubunun silahlı saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin bu grubun ortadan kaldırılması için gerekli önlemleri aldığını bildirmişti.

     

     

  • Rus basınındaki haberlerde de sabotaj grubunun Lyubeçane köyündeki markette yaklaşık 6 kişiyi rehin aldığı, Rosgvardiya'ya bağlı askerler ile sabotaj grubu arasında çatışmaların yaşandığı belirtilmişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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