"Bugün de 11 ilimizdeki afetzede kardeşlerimizle, çocuklarımızla beraber Süper Lig'den futbolcularımızla, kıymetli hocalarımızla, Şampiyonlar Ligi finalinde düdüğümüzü çalan ilk Türk hakemimiz Cüneyt Çakır hocamızla, Futbol Federasyonumuzun ev sahipliğinde Riva'da bir maç yaptık. Dostluk kazandı, birlik kazandı, beraberlik kazandı. Belki farklı takımları tutabiliriz ama acımız ortak. 85 milyonun acısı bu manada ortak. Bizler nasıl ki Cumhurbaşkanımızın önderliğinde daha önceki depremlerde olduğu gibi illerimizi ayağa kaldırdıysak, 85 milyonluk büyük Türkiye ailesiyle birliğimizi beraberliğimizi koruyacağız ve 11 ilimizi de yeniden ayağa kaldıracağız. El ele tutuşup, o illerimizi ayağa kaldırana kadar, acımızı dindirene kadar, elimizi, yüreğimizi, gönlümüzü deprem bölgesinden hiç ayırmayacağız."