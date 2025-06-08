Reyting sonuçları 7 Haziran Cumartesi günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve yarışma programı yayınlandı. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Survivor, ABD - Türkiye maçı, Kuzey'in Oğlu Volkan Konak, Pilav Üstü Aşk, Yol Arkadaşım ve Hadi İnşallah yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki dünün AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 7 Haziran 2025 Reyting sonuçları…