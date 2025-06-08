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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 7 Haziran 2025: Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Survivor, ABD-Türkiye maçı... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu!

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 7 Haziran 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu

        Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Her gün birbirinden iddialı diziler, filmler, haber bültenleri, yarışmalar ve programlar yayınlanıyor. 7 Haziran Cumartesi akşamı Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Gönül Dağı ve TV8'de Survivor yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Öte yandan ABD - Türkiye maçı futbolseverlerle buluştu. Diğer kanallarda ise Pilav Üstü Aşk, Yol Arkadaşım ve Hadi İnşallah filmleri yayınlandı. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 7 Haziran 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 08:26 Güncelleme: 08.06.2025 - 10:53
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        • 1

          Reyting sonuçları 7 Haziran Cumartesi günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve yarışma programı yayınlandı. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Survivor, ABD - Türkiye maçı, Kuzey'in Oğlu Volkan Konak, Pilav Üstü Aşk, Yol Arkadaşım ve Hadi İnşallah yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki dünün AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 7 Haziran 2025 Reyting sonuçları…

        • 2

          7 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          7 Haziran 2025 reyting sonuçları açıklandı.

          Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “ABD – Türkiye Hazırlık Maçı”, 2. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Gönül Dağı” TV8’de ekranlara gelen “Survivor 2025 All Star – Gönüllüler” yer aldı.

          AB’de 1. sırada “ABD – Türkiye Hazırlık Maçı”, 2. sırada “Güldür Güldür Show”, 3. sırada ise “Gönül Dağı” yer aldı.

          İşte dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          7 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

          ABD-Türkiye Hazırlık Maçı Karşılaşması – TV8

          Güldür Güldür Show – Show TV

          Gönül Dağı – TRT 1

          Survivor – TV8

          Güldür Güldür Show (Özet) – Show TV

          Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Türkiye-Polonya FIVB Kadınlar Voleybol Karşılaşması – TRT Spor

          Kuzeyin Oğlu Volkan Konak (Tkr) – Kanal D

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Nereye Bakıyor Bu Adamlar (T.S) – Show TV

        • 4

          7 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          ABD-Türkiye Hazırlık Maçı Karşılaşması – TV8

          Gönül Dağı – TRT 1

          Survivor – TV8

          Güldür Güldür Show – Show TV

          Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Güldür Güldür Show (Özet) – Show TV

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Show Ana Haber – Show TV

          Yol Arkadaşım (T.S) (Tkr) – Star TV

          Yol Arkadaşım (T.S) – Star TV

        • 5
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