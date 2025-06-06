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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 5 Haziran 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 5 Haziran 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dün akşam Survivor yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Zor Ölüm 3, Aynasız Haluk ve Ortadirek Şaban filmleri filmseverlerin beğenisine sunuldu. Güldür Güldür Show, Kral Kaybederse ve Çift Kişilik Oda yapımları ise tekrar bölümüyle ekranlara geldi. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte, 5 Haziran 2025 AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 08:23 Güncelleme: 06.06.2025 - 08:23
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        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri, yarışma, gündüz kuşağı ve komedi programları günün birincisi olmak için yarıştı. 5 Haziran Perşembe akşamı TV8’de Survivor yarışması yeni bölümüyle ekrana gelirken; Show TV’de Güldür Güldür Show, Star TV’de Kral Kaybederse, Now TV’de Çift Kişilik Oda yapımları tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV’de Aynasız Haluk, TRT 1’de Zor Ölüm 3 ve Kanal D’de Ortadirek Şaban filmleri yayınlandı. Peki, 5 Haziran 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        • 2

          5 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          Ancak 5 Haziran 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 11.00’den sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

        • 3

          5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 5
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