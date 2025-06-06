Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri, yarışma, gündüz kuşağı ve komedi programları günün birincisi olmak için yarıştı. 5 Haziran Perşembe akşamı TV8’de Survivor yarışması yeni bölümüyle ekrana gelirken; Show TV’de Güldür Güldür Show, Star TV’de Kral Kaybederse, Now TV’de Çift Kişilik Oda yapımları tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV’de Aynasız Haluk, TRT 1’de Zor Ölüm 3 ve Kanal D’de Ortadirek Şaban filmleri yayınlandı. Peki, 5 Haziran 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…