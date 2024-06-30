Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 29 Haziran 2024 dünün AB ve total reyting sıralaması: Güldür Güldür Show, Bumblebee, Yalan, Çok Güzel Hareketler 2

        Reytinglerde zirve yarışı! 29 Haziran 2024 dünün AB ve total reyting sıralaması!

        Reyting sonuçları, televizyon seyircilerinin gündemindeki yerini aldı. Dün akşam ekranlara gelen diziler, programlar ve ana haber bültenleri arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Güldür Güldür Show, Bumblebee, Yalan, Çok Güzel Hareketler 2 gibi yapımların yanı sıra EURO 2024 kapsamında İsviçre-İtalya maçı da ekranlardaydı. Peki, 29 Haziran'da reyting rekabetinin birincisi kim oldu? İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 09:54 Güncelleme: 30.06.2024 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Prime time kuşağında zirveyi kimin aldığı, gündüz kuşağında hangi programların öne çıktığı araştırılıyor. AB ve total reyting sonuçları ile dizi, program ve ana haber bültenlerinin izlenme oranları belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 29 Haziran 2024 Cumartesi gününe ilişkin AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...

        • 2

          AB VE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Birbirinden iddalı yapımlardan hangisinin reytinglerde birinci olduğu araştırılmaya devam ediliyor. Fakat henüz dün akşamın reytingleri netlik kazanmadı. Kazandığında haberimizde yer vereceğiz.

        • 3
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        Fransa'da seçim başladı
        Fransa'da seçim başladı
        Son talibi M.United!
        Son talibi M.United!
        Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar sürüyor!
        Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar sürüyor!
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        İzmir'de orman yangını
        İzmir'de orman yangını
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        Panzerler çeyrek finalde
        Panzerler çeyrek finalde
        Kopya çeken 6 kişi yakalandı
        Kopya çeken 6 kişi yakalandı
        "Biden ülkesine hizmet etmek için yarıştan çekilmeli"
        "Biden ülkesine hizmet etmek için yarıştan çekilmeli"
        İlk çeyrek bilet İsviçre'nin!
        İlk çeyrek bilet İsviçre'nin!
        Berlin'de Filistin'e destek gösterisi
        Berlin'de Filistin'e destek gösterisi
        Arda Güler'e özel tablo!
        Arda Güler'e özel tablo!
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        Samardzic'de son dakika!
        Samardzic'de son dakika!
        101 kişilik kocaman bir aile
        101 kişilik kocaman bir aile
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        Habertürk Anasayfa