Dünün reyting sonuçları, bir önceki günün Total ve AB sıralamasına göre belirleniyor. 20 Temmuz Perşembe günü ekrana gelen; Kendi Düşen Ağlamaz, Ya Çok Seversen ve MasterChef Türkiye programları reyting yarışında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. Peki, Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu? İşte, 20 Temmuz dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...