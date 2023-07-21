Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 20 Temmuz 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 20 Temmuz dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları açıklanıyor. 20 Temmuz Perşembe akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sıralamasında birinci sırada yer almak için yarıştı. TRT 1'de Kendi Düşen Ağlamaz, Kanal D'de Ya Çok Seversen ve  TV8'de MasterChef Türkiye yer aldı. İşte 20 Temmuz 2023 dünün reyting sonuçları Total ve AB sıralaması...

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünün reyting sonuçları, bir önceki günün Total ve AB sıralamasına göre belirleniyor. 20 Temmuz Perşembe günü ekrana gelen; Kendi Düşen Ağlamaz, Ya Çok Seversen ve MasterChef Türkiye programları reyting yarışında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. Peki, Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu? İşte, 20 Temmuz dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...

        • 2

          20 TEMMUZ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          20 Temmuz Perşembe dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

        • 3

          GEÇTİĞİMİZHAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

          Total'de 1. sırada TRT 1'de izleyici ile buluşan "Kendi Düşen Ağlamaz", 2. sırada TV8'de yayınlanan "MasterChef All Star" programı, 3. sırada ise Fox'ta ekranlara gelen "Gülcemal", dizisi yer aldı.

        • 4

          13 Temmuz Perşembe AB'de 1. sırada "MasterChef All Star" , 2. sırada "Kendi Düşen Ağlamaz", 3. sırada ise "Ya Çok Seversen" dizisi yer aldı.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        "Seni özlemek de güzel"
        "Seni özlemek de güzel"
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normallerinin üzerinde
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normallerinin üzerinde
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        BTK'dan Twitter'a reklam yasağı
        BTK'dan Twitter'a reklam yasağı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Miras kavgası kanlı bitti: 2 dayısını öldürdü
        Miras kavgası kanlı bitti: 2 dayısını öldürdü
        Heyecanlandıran Icardi paylaşımı!
        Heyecanlandıran Icardi paylaşımı!
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Kanarya'da rota Ekambi!
        Kanarya'da rota Ekambi!
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Ali Koç'tan yabancı kuralı açıklaması
        Ali Koç'tan yabancı kuralı açıklaması