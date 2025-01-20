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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 19 Ocak 2025: Deha, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster, Survivor… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu

        Reyting sonuçları 19 Ocak 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu

        Dün akşam kuşağında Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de Survivor yapımları ekranlara geldi. Kanal D'de Annem Ankara ile Now TV'de Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizileri tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dünün reyting sonuçları ile 19 Ocak Pazar günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 19 Ocak 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 07:44 Güncelleme: 20.01.2025 - 10:13
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          Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak ediyor. 19 Ocak Pazar akşamı Deha, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster, Survivor, Çok Güzel Hareketler 2 yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 19 Ocak 2025 Reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          19 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          19 Ocak 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          19 OCAK 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Teşkilat TRT 1
          2 Deha SHOW TV
          3 Survivor TV8
          4 Teşkilat (Özet) TRT 1
          5 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW
          6 Çok Güzel Hareketler 2 STAR TV
          7 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar Özel NOW
          8 Deha (Özet) SHOW TV
          9 Kanal D Ana Haber KANAL D
          10 Survivor Özet TV8
        • 4

          19 OCAK 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Teşkilat TRT 1
          2 Survivor TV8
          3 Deha SHOW TV
          4 Teşkilat (Özet) TRT 1
          5 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW
          6 Show Ana Haber SHOW TV
          7 Kanal D Ana Haber KANAL D
          8 Deha (Özet) SHOW TV
          9 Çok Güzel Hareketler 2 STAR TV
          10 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar Özel NOW
        • 5
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