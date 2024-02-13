Dün akşam birbirinden iddialı yapımlar reytinglerde zirvenin sahibi olabilmek için mücadele etti. Televizyon izleyicilerinin gözleri ise "Dün en çok ne izlendi, hangi yapım reytinglerde birinci oldu?" sorularına çevrildi. İşte, 12 Şubat Pazartesi reyting sonuçları ile total, AB sıralaması...