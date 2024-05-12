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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 11 Mayıs 2024 Cumartesi dün en çok ne izlendi? Kardeşlerim, Gönül Dağı, Yabani AB, total reyting sıralaması

        Reytinglerde zirve yarışı! 11 Mayıs 2024 reyting sonuçları ile AB ve total sıralaması

        Reyting sonuçları 11 Mayıs Cumartesi günü için araştırılıyor. Dün televizyon ekranlarında Kardeşlerim, Gönül Dağı, Yabani ve Survivor All Star reyting sonuçlarında birinci olmak için rekabet etti. İşte, 11 Mayıs 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2024 - 10:06 Güncelleme: 12.05.2024 - 10:06
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        • 1

          Her gün ekranlara gelen dizi, program ve ana haberlerin izlenme oranları reyting sonuçları ile belli oluyor. 11 Mayıs reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından ilgiyle takip edililiyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 11 Mayıs 2024 Cumartesi gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması hakkında detaylar...

        • 2

          11 MAYIS 2024 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 11 Mayıs Cumartesi gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

        • 3

          11 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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