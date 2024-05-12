Her gün ekranlara gelen dizi, program ve ana haberlerin izlenme oranları reyting sonuçları ile belli oluyor. 11 Mayıs reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından ilgiyle takip edililiyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 11 Mayıs 2024 Cumartesi gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması hakkında detaylar...