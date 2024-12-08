Reuters: "Hizbullah Suriye'den çekildi"
Reuters'a konuşan Lübnanlı iki güvenlik kaynağı, Hizbullah'ın Suriye'deki tüm güçlerini geri çektiğini bildirdi
Suriye'de muhaliflerin bu sabah saatlerinde başkent Şam'a girmesinin ardından 53 yıllık Esad rejimi sona erdi. Beşar Esad'ın nerede olduğu henüz bilinmezken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Esad'ın ülkeden gittiğini bildirdi.
Muhaliflerin Şam'a girmesiyle Lübnan Hizbullahı'nın da Suriye'den çekildiği ifade edildi. Reuters'a konuşan Lübnanlı iki güvenlik kaynağı, Hizbullah'ın Suriye'deki tüm güçlerinin geri çektiğini söyledi.
Kaynaklardan biri, Hizbullah'ın Perşembe ile Cuma geceleri boyunca Suriye'ye konuşlandırdığı gözetmen güçlerinin geri çekilmeyi denetlemek için gönderildiğini söyledi.
*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.