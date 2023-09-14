En güzel cuma mesajları her hafta olduğu gibi bu hafta da 15 Eylül Cuma gününün gelişiyşle birlikte araştırılmaya başlandı. Müslümanların haftalık bayramı olan Cuma gününde sevdiklerine 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumamız Mübarek Olsun' dileklerini iletmek isteyen Müslümanlar; en güzel kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor. İşte 14 Eylül 2023 WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram ve SMS yoluyla gönderebileceğiniz, sevdiklerinizi mutlu edecek resimli cuma mesajı çeşitleri...