İlk olarak 2012 yılında TEMAD'ın kuruluş gününde kutlanmaya başlanan 17 Ekim Astsubaylar Günü, dünyada ve ülkemizde çalışan ve emekli olan astsubaylara olan minnettarlığı belirtmek amacıyla kutlanıyor. Milletimizin huzurunu ve güvenliğini sağlayan astsubaylarımızın gününü 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü mesajları ve sözleri ile kutlayabilirsiniz. İşte 2023 eşe, dosta, arkadaşa ve meslektaşa gönderilebilecek 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü mesajları ve sözleri...