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        Haberler Gündem Güncel Reklam panosu durakta bekleyen Ayşe'nin sonu oldu: İnceleme başlatıldı | Son dakika haberleri

        Reklam panosu durakta bekleyen Ayşe'nin sonu oldu: İnceleme başlatıldı

        Ankara'da dün akşam etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. İş çıkışı evine gitmek için otobüs bekleyen 22 yaşındaki Ayşe Yavuz'un ölümüne yol açan reklam panosunun devrilmesinde eksiklik olup olmadığıyla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 16:07 Güncelleme: 07.06.2024 - 17:25
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          Başkent Ankara'da dün gece etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

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          Sağanak ve şiddetli fırtına nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, evlerin çatısı uçtu.

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          Sincan'ın Menderes Mahallesi, Alpaslan Caddesi üzerinde de saat 21.30 sıralarında, dev reklam panosu otobüs durağının üzerine devrildi.

          Bir şirkette sekreter olarak çalışan ve iş çıkışı eve gitmek için durakta otobüs bekleyen 22 yaşındaki Ayşe Yavuz ile yanında bulunan bir kişi panonun altında kaldı.

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          Ayşe Yavuz, hayatını kaybederken, yaralanan diğer kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kızın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinden sonra ailesine teslim edildi.

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          "PANO DURAĞI İKİYE BÖLDÜ"

          Bölgede iş yeri bulunan görgü tanığı Ayhan Ateş, yağış sırasında durakta 5-10 kişi bulunduğunu ve büyük bölümünün kendi iş yerine sığındığını belirterek, "Kız çocuğumuz altında kaldı. O kurtulamadı, diğerleri buraya sığındı ama o oraya durağa sığındı. Fakat bu pano durağı ikiye böldü. Çok şiddetli bir rüzgardı. İlk defa denk geliyorum. İlk defa böyle bir rüzgarda böyle bir dolu görüyorum. Bizim tabelamız yıkıldı, bacamız yıkıldı" dedi.

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          Ayşe Yavuz'a ilk müdahaleyi yapan görgü tanıklarından Muhammet Ali Ateş de "İlk baktığımızda nabzı vardı. Ancak daha sonra gitti. Sağlıkçılar geldi hastaneye kaldırdı. Reklam panosu çok eski değil. 1-2 yıl önce takıldı. Oradan binanın üstüne gelseydi dükkanda müşteri doluydu. Bir de binayı komple yıkardı, boyu çok uzun. Bunu yapanların yani bir şekilde iyi bir sorgulanması lazım" diye konuştu.

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          İNCELEME BAŞLATILDI

          Ankara Valisi Vasip Şahin, katıldığı bir programda olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

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          Şahin, "Sincan bölgemizde durakta bekleyen 22 yaşındaki kızımızın olduğu bir ortamda bu olay oldu. Bana ilk verilen bilgiye göre rüzgarın etkisiyle ve o arada yıldırım düşme ihtimalinden de bahsedildi, bu etkiyle oradaki belediyeye ait bir pano maalesef yerinden kopuyor ve durakta bekleyen kızımızın üzerine düşüyor. Sonunda da o kızımız hastaneye kaldırıldı ve orada maalesef tüm müdahalelere rağmen rahmeti rahmana kavuştu. Ama onun dışında çok ciddi bir sıkıntı yaşanmadı. Çünkü çok uzun sürmedi yağış. Belki daha önceki yağmurlardan dolayı vatandaşımızın da hazırlıkları vardı. Arkadaşlarımız orada bakıyorlar. Teknik incelemelerini yapıyorlar. Acaba panoda mı bir teknik eksiklik var, yani bağlantılarında falan? Yoksa tabii nedenlerle mi? Onu arkadaşlarımız, savcılarımızın talimatları altında incelemeye devam ediyorlar" dedi.

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