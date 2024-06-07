Reklam panosu durakta bekleyen Ayşe'nin sonu oldu: İnceleme başlatıldı

Şahin, "Sincan bölgemizde durakta bekleyen 22 yaşındaki kızımızın olduğu bir ortamda bu olay oldu. Bana ilk verilen bilgiye göre rüzgarın etkisiyle ve o arada yıldırım düşme ihtimalinden de bahsedildi, bu etkiyle oradaki belediyeye ait bir pano maalesef yerinden kopuyor ve durakta bekleyen kızımızın üzerine düşüyor. Sonunda da o kızımız hastaneye kaldırıldı ve orada maalesef tüm müdahalelere rağmen rahmeti rahmana kavuştu. Ama onun dışında çok ciddi bir sıkıntı yaşanmadı. Çünkü çok uzun sürmedi yağış. Belki daha önceki yağmurlardan dolayı vatandaşımızın da hazırlıkları vardı. Arkadaşlarımız orada bakıyorlar. Teknik incelemelerini yapıyorlar. Acaba panoda mı bir teknik eksiklik var, yani bağlantılarında falan? Yoksa tabii nedenlerle mi? Onu arkadaşlarımız, savcılarımızın talimatları altında incelemeye devam ediyorlar" dedi.