Rebecca Ferguson'dan gelen tepkilere yanıt

Rebecca Ferguson daha sonra; "Bir an vardı; sahneleri çıkaramadığı için o kadar güvensiz ve kızgın hissediyordu ki. Sanırım ben de o kadar savunmasız ve rahatsızdım ki bana bağırdı. Ancak bu kişi çekim programı listesinde bir numaraydı, bu yüzden bir güvencem yoktu. Yani kimse arkamı kollamadı. Setten çıkarken ağlardım. Bu kişi kelimenin tam anlamıyla tüm ekibin önünde bana bakıp, 'Sen kendine oyuncu mu diyorsun?' ve 'Ben bununla mı çalışmak zorundayım bu ne böyle' diyordu" ifadelerini kullanmıştı.