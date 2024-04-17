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        Haberler Dünyadan Rebecca Ferguson'dan gelen tepkilere yanıt - Magazin haberleri

        Rebecca Ferguson'dan gelen tepkilere yanıt

        İsveçli oyuncu Rebecca Ferguson, geçtiğimiz aylarda yıllar önce oyuncu kadrosunda yer aldığı bir projede rol arkadaşının kendisine sette bağırıp küfrettiğini açıklamıştı. O kişinin kim olduğunu açıklamayan Ferguson, bu nedenle kendisine gelen tepkilere yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 09:01 Güncelleme: 17.04.2024 - 09:01
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        • 1

          İsveçli oyuncu Rebecca Ferguson, daha önce oyuncu kadrosunda yer aldığı bir projedeki rol arkadaşı hakkında yıllar sonra çarpıcı açıklamalarda bulunmuş ve o kişinin kendisine; "Sen kendine oyuncu mu diyorsun? Bu ne böyle?" diye bağıran bir oyuncuyla çalıştığını söylemişti.

        • 2

          "HUGH JACKMAN VEYA TOM CRUISE DEĞİL"

          Rebecca Ferguson; "Bir filmde gerçekten aptal bir rol arkadaşıyla çalıştım. Kim olduğu önemli değil. Bunu ele vermemeye çalışacağım" dedi. Ferguson, ayrıca bu kişinin 'Muhteşem Showman' ya da 'Görevimiz Tehlike'dek rol arkadaşları Hugh Jackman veya Tom Cruise olmadığını açıklamıştı.

        • 3

          Rebecca Ferguson daha sonra; "Bir an vardı; sahneleri çıkaramadığı için o kadar güvensiz ve kızgın hissediyordu ki. Sanırım ben de o kadar savunmasız ve rahatsızdım ki bana bağırdı. Ancak bu kişi çekim programı listesinde bir numaraydı, bu yüzden bir güvencem yoktu. Yani kimse arkamı kollamadı. Setten çıkarken ağlardım. Bu kişi kelimenin tam anlamıyla tüm ekibin önünde bana bakıp, 'Sen kendine oyuncu mu diyorsun?' ve 'Ben bununla mı çalışmak zorundayım bu ne böyle' diyordu" ifadelerini kullanmıştı.

        • 4

          "HİÇKİMSE YANIMDA OLMADI" DEMİŞTİ

          "Orada öylece kaldım" diyen Rebecca Ferguson, bu durumda yapımcıların desteğini alacağını umduğunu ancak hiç kimsenin yanında olmadığını söylemişti.

          O kişinin kim olduğunu açıklamayan Rebecca Ferguson, konuk olduğu The Jess Cagle Show adlı programda bu nedenle tepki çektiğini açıkladı. İsveçli oyuncu, söylediklerinin bu kadar hararetli bir tepkiye yol açmasını beklemediğini söyledi.

        • 5

          "RÖPORTAJIN AMACI KİŞİYİ BULMAK DEĞİLDİ"

          "Birincisi, evet, dikkat çekmesinden biraz hoşlandım" diyen 40 yaşındaki oyuncu, "Ama olduğum yaşta bile fark ettiğim şey, bunun önemli olmadığı. Ben benim. Kesinlikle çok daha açık olduğumu düşünüyorum. Sınırlarımın nerede olduğunu da biliyorum. Ancak röportajın amacı kişiyi bulmak değildi, insanlar elbette ilgilenecek. Ancak soru beni heyecanlandırmıştı. Çünkü asıl mesele şuydu; Kariyerinizde kararınızı değiştirmenize sebep olacak bir muamele gördüğünüz, değişim istediğiniz ya da bunu kabul etmeyeceğiniz bir nokta var mı? Ve bu kişiyle çalışmak benim için çok net bir andı" ifadelerini kullandı.

        • 6

          "UMURUMDA DEĞİL"

          Rebecca Ferguson, açıklamalarından sonra "Birlikte çalıştığım harika rol arkadaşlarımdan 'Ne yaptığını anlıyorsun, değil mi?' dedikleri telefonlar aldım" dedi. Ferguson, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü; "Ben de 'Aman Tanrım' dedim. Hayır, hiç düşünmemiştim. Dürüst olmak gerekirse bu benim sorumluluğum değil. Gerçekten umurumda değil. Bilirsiniz, 'Sen harikasın ama benim hikâyem benim hikâyemdir ve eğer iyi bir insansan, o zaman bunun için endişelenme."

          Fotoğraflar: Avalon

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