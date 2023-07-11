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        Real Madrid'in yeni ismi Arda Güler'in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer basketbolcu ile birlikteymiş!

        Real Madrid'e transfer olması ile tüm dünyada gündem olan genç futbolcu Arda Güler'in sevgilisi ortaya çıktı. Magazin gündemine gelen iddialara göre Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Güler, Galatasaray'ın basketbolcusuyla bir ilişki yaşıyor.

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 10:33
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          Geçtiğimiz günlerde Real Madrid'e transfer olan ve tüm dünyada takdir edilen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Arda Güler'in hakkında Madrid'e indiği anlarda yanında olan kişiyle aşk iddiaları ortaya çıktı.

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          Fenerbahçe'de top koşturan Arda Güler, yılın transferine imza attı ve Real Madrid'le anlaştı. Arda Güler, 20 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro bonuslarla birlikte Real Madrid'e imza attı.

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          Günlerdir gündemde olan Arda Güler, bu sefer sevgilisiyle adından söz ettirdi. Yıldız ismin Galatasaray'ın basketbolcusu ile aşk yaşadığı iddia edildi.

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          Geçtiğimiz gün Madrid'e giden ünlü futbolcunun havalimanında yanında Galatasaray'ın basketbol oyuncusu Duru Nayman'ın olduğu dikkatlerden kaçmadı.

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          İşte gündem olan görüntü...

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