Real Madrid'in yeni ismi Arda Güler'in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer basketbolcu ile birlikteymiş!

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Geçtiğimiz günlerde Real Madrid'e transfer olan ve tüm dünyada takdir edilen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Arda Güler'in hakkında Madrid'e indiği anlarda yanında olan kişiyle aşk iddiaları ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'de top koşturan Arda Güler, yılın transferine imza attı ve Real Madrid'le anlaştı. Arda Güler, 20 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro bonuslarla birlikte Real Madrid'e imza attı.

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Günlerdir gündemde olan Arda Güler, bu sefer sevgilisiyle adından söz ettirdi. Yıldız ismin Galatasaray'ın basketbolcusu ile aşk yaşadığı iddia edildi.

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Geçtiğimiz gün Madrid'e giden ünlü futbolcunun havalimanında yanında Galatasaray'ın basketbol oyuncusu Duru Nayman'ın olduğu dikkatlerden kaçmadı.

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İşte gündem olan görüntü...

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