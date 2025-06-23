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        Haberler Spor Futbol Real Madrid: 3 - Pachuca: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Real Madrid: 3 - Pachuca: 1 | MAÇ SONUCU

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nun ikinci hafta maçında Real Madrid, karşı karşıya geldiği Pachuca'yı 3-1 mağlup etti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 43. dakikada Real Madrid'i 2-0 öne geçiren golü attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 00:04 Güncelleme: 23.06.2025 - 00:18
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        Arda Güler attı, Real Madrid kazandı!
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        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda İspanyol temsilcisi Real Madrid, Meksika takımı Pachuca'yı 3-1 mağlup etti.

        ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde oynanan H Grubu maçında Real Madrid ile Pachuca karşılaştı.

        Maçın 7. dakikasında Real Madrid, Asencio'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Real Madrid, 35. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 öne geçerken İspanyol takımında ilk 11'de maça başlayan milli futbolcu Arda Güler, 43. dakikada farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

        Real Madrid, 70. dakikada Valverde'nin golü ile farkı üçe çıkarsa da Pachuca, 80. dakikada Montiel'in golüyle farkı ikiye indirdi. Maçta başka gol olmayınca Real Madrid, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla Real Madrid, H Grubu'nda 2 maçta 4 puana ulaşırken Pachuca ise henüz puan alamadı.

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