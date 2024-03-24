Geleneksel lezzetlerle dolu: Ramazan'ın 14. günü için iftar menüsü örneği
On bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutan insanlar, her akşam iftar sofrasının başında bir araya geliyor. İşte, sizin için Ramazan'ın on dördüncü gününe özel örnek iftar menüsü!
- 1
Birlik ve bereket ayı olan Ramazan'da milyonlarca Müslüman, iftar sofralarında bir araya geliyor. Bununla birlikte bu özel günleri birlikte geçirmek isteyen insanlar, oruçlarını açarken ne yemek istediklerini internette aratıyor. İşte, Ramazan'ın 14. gününde yakınlarınıza hazırlayabileceğiniz örnek iftar menüsü...
- 2
ARPA ŞEHRİYE ÇORBASI
MALZEMELER:
1 yemek kaşığı tereyağı
2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı salça
1 küçük soğan
1 fincan arpa şehriye
1 litre su
Damak tadınıza göre tuz
- 3
YAPILIŞI:
Derin bir tencede tereyağını eritin ve üzerine sıvı yağını da ekleyin. Bu sırada çok minik doğradığınız soğanı ekleyin ve biraz pişirin. Ardından ununu da ekleyip kavurun.
Unun rengi dönünce salçasını ekleyip biraz daha kavurun. Bu aşamada suyunu ekleyip karıştırın. En son olarak ise şehriyesini ekleyip kaynamaya bırakın. (İsteğe bağlı olarak kıvamı koyu gelirse et suyu ekleyerek açabilirsiniz.) Çorbanız kaynadığında ocaktan alıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
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- 4
FIRINDA ŞİŞ KÖFTE PATATES
KÖFTESİ İÇİN:
1 adet yumurta
1 adet soğan
2 diş sarımsak
1 çay bardağı galeta unu
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
1,5 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı zeytinyağı
400 gram kıyma
6-7 dal maydanoz (isteğe bağlı)
SEBZELER İÇİN:
2 adet kabak
2 adet patates
2 adet domates
- 5
YAPILIŞI:
Köfte malzemelerini derin bir kaba alın ve iyice yoğurun. Yoğurduğunuz köfteleri buzdolabında bir süre dinlendirdikten sonra istediğiniz büyüklükte köfteler oluşturun.
Sebzeleri soyduktan sonra köftenin büyüklüğünde kesin ve sırayla sebze ile köfteleri şişinize dizin. Dizdiğiniz köfte ve patatesleri bir fırın tepsisine yerleştirip 180 derecede 30 dakika kontrollü pişirin. Pişen köfte patatesinizi bir servis tabağına alıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
- 6
PİYAZ
MALZEMELER:
2 su bardağı kuru fasulye (şeker fasulye)
1 adet orta boy soğan
1 adet orta boy domates
2 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz
1 yemek kaşığı tuz
1 yemek kaşığı toz şeker
SOSU İÇİN:
1 çay bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı sirke
Yarım limonun suyu
1 çay kaşığı tuz (İsteğe bağlı artırılabilir)
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- 7
YAPILIŞI:
Fasulyeyi geceden ıslatmanız daha iyi olabilir ama yapamıyorsanız konserve kullanabilirsiniz. Islattığınız fasulyeyi bir tencerede kısık ateşte haşlayın ve içerisine tuzla şekerini koyun. Pişince soğuk suya tutmadan kendi suyunda soğumaya bırakın. Soğuyan fasulyenizi süzerek bir kaba alın.
Bu sırada soğanlarınızı piyazlık doğrayın. Daha sonra domateslerinizin kabuğu soyun ve maydanozlarınızı da doğrayarak fasulyeye ilave edin. Bu aşamada sosunuz için zeytinyağı, limon, sirke ve tuzu karıştırın. Fasulyenizin üzerine sosunuzu döküp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
- 8
KIBRIS TATLISI
MALZEMELER:
3 adet yumurta
Yarım su bardağı şeker
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı galeta unu
1 su bardağı kırılmış ceviz
1 su bardağı hindistan cevizi
1 paket kabartma tozu
KREMASI İÇİN:
1 litre süt
1 su bardağı nişasta
Yarım su bardağı şeker
1 paket şekerli vanilin
1 paket krem şanti
ŞERBETİ İÇİN:
2 su bardağı su
5 su bardağı şeker
- 9
YAPILIŞI:
Kekin üzerine şerbetin soğuk olarak dökülmesi gerektiği için önce şerbetinizi yapmalısınız. Bir tencereye suyu ve şekeri koyun, kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp 15 dakika daha kaynatın. Şerbet hazır olunca ocağın altını kapatın ve soğuması bir kenara alın.
Keki için önce yumurtalarınızı ve şekerinizi iyice çırpın, daha sonra diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın. Harcınızı yağlanmış bir tepsiye ya da borcama dökün. 160 derece fırında 30 dakika pişirip fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbeti üzerine dökün ve bir kenarda soğutun.
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- 10
Kremasını yapmak için krem şanti hariç diğer malzemeleri bir tencerede muhallebi kıvamına gelene dek pişirin. Ocağın altını kapatın, toz krem şantiyi ekleyin ve mikser ile 5 dakika çırpın.
Soğumuş şerbetli kekinizin üzerine bu muhallebiyi dökün. Üzerine bolca hindistan cevizi ve ceviz serpin. Tatlıyı buzdolabında en az 2-3 saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!