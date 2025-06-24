Rabia Soytürk'ten aşk pozu
Uzun süredir mimar Samet Vuruşan ile birliktelik yaşayan oyuncu Rabia Soytürk, sevgilisiyle tatile çıktı
Giriş: 24.06.2025 - 17:58 Güncelleme: 24.06.2025 - 20:56
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Evlilik hazırlığında olan Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan, Çeşme'de tatil yapıyor.
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Oyuncu, tatil pozlarını sosyal medya sayfasından paylaştı.
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Rabia Soytürk, paylaşımlarında sevgilisiyle romantik anlarına da yer verdi.
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Samet Vuruşan, geçtiğimiz yıl sevgilisine evlenme teklifi etmiş ve "evet" yanıtını almıştı.
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