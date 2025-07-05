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        Haberler Spor Futbol PSG: 2 - Bayern Münih: 0 | MAÇ SONUCU (PSG yarı finale yükseldi) - Futbol Haberleri

        PSG: 2 - Bayern Münih: 0 | MAÇ SONUCU

        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde PSG ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransız ekibi 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 21:32 Güncelleme: 06.07.2025 - 01:01
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        PSG Bayern'i eledi, yarı finalde!
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        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile Alman ekibi Bayern Münih kozlarını paylaştı. Mücadeleyi PSG 2-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.

        PSG'ye galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Desire Doue ve 90+6'da Ousmane Dembele'den geldi.

        Ayrıca Paris ekibinde 83. dakikada Willian Pacho, ve 90+2'de Lucas Hernandez direkt kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

        PSG yarı finalde Real Madrid'le karşı karşıya gelecek.

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