Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Rusya'nın saldırıları bir kez daha kınanırken, en kısa zamanda bölgeye barış gelmesi temennisinde bulunuldu.

Rusya'daki yayın ortağıyla mevcut anlaşmasını iptal eden Premier Lig yönetimi, ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırılması için Afet ve Acil Durum Komitesine (DEC) 1 milyon sterlin bağışta bulunulmasını kararlaştırdı.

ABRAMOVICH, UKRAYNA HAREKATI SONRASINDA CHELSEA'Yİ SATMAYA KARAR VERDİ

Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen oligarklardan olan Roman Abramovich, 2003'te satın aldığı İngiltere ekibi Chelsea'yi Rusya'nın silahlı harekatı sonrasında satılığa çıkarmıştı. Abramovich yaptığı açıklamada satıştan elde edilecek gelirin Ukrayna'ya bağışlanacağını duyurmuştu. Abramovich açıklamasında "Bu benim için hiçbir zaman iş veya parayla ilgili olmadı. Tamamen futbol ve kulüp için duyduğum saf tutkuyla ilgiliydi. Ayrıca ekibime satıştan elde edilecek tüm gelirin bağışlanacağı bir hayır vakfı kurma talimatı verdim. Vakıf, Ukrayna'daki savaş kurbanlarının yararına olacak. Mağdurların acil ihtiyaçlarına yönelik kaynak sağlanmasının yanı sıra uzun vadeli toparlanma süreci de desteklenecek." ifadelerini kullanmıştı.

MANCHESTER UNITED, RUS SPONSORLA ANLAŞMASINI SONLANDIRMIŞTI

İngiliz ekibi Manchester United, Rus havayolu şirketi Aeroflot ile sponsorluk anlaşmasını sonlandırmıştı. Manchester United'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Rus havayolu şirketi Aeroflot'un sponsorluk anlaşmasına son verildiği kaydedilmişti. Aeroflot, 2013 yılından bu yana Manchester temsilcisinin sponsorları arasında yer alıyordu.