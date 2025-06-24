İtalya’nın tarihi şehri Floransa’daki Uffizi Galerisi’nde bulunan 300 yıllık bir tablo, iddialara göre bir ziyaretçinin fotoğraf çektirmek isterken dengesini kaybedip düşmesi sonucu zarar gördü.

Uffizi Galerisi, olayda zarar gören tablonun, 1712 yılında Anton Domenico Gabbiani tarafından resmedilen Toskana prensi Ferdinando de’ Medici’ye ait bir portre olduğunu açıkladı.

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Ziyaretçinin, tablo önünde fotoğraf çekilmek isterken geriye doğru düştüğü belirtildi.

Hafta sonu boyunca İtalyan medyasında paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, bir ziyaretçinin arkaya doğru yaslanarak tabloya çarptığı ve tuvalin yırtıldığını gösteren yakın plan görüntüler yer aldı.

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Uffizi BBC’ye söz konusu kişinin polis tarafından tespit edildiğini ve yargı mercilerine bildirildiğini açıkladı.

Tablo onarıma alınırken, Goya, Tiepolo ve Canaletto gibi sanatçıların eserlerinin de yer aldığı yaklaşık 150 adet 18. yüzyıl başyapıtını içeren sergi 2 Temmuz’a kadar kapatıldı.

Müze müdürü Simone Verde yaptığı açıklamada, “Ziyaretçilerin sosyal medya için meme ya da selfie yapmak amacıyla müzelere gelme sorunu giderek artıyor” dedi.

Verde, Uffizi’nin ziyaretçi davranışlarına yönelik kısıtlamalar getirmeyi değerlendirdiğini belirtti: “Kurumsal ciddiyetimize ve kültürel mirasa saygıyla bağdaşmayan davranışları engellemek için çok net sınırlar belirleyeceğiz.” Bu ayın başlarında benzer bir olay da Verona’daki Palazzo Maffei Müzesi’nde yaşanmıştı. Turistlerin fotoğraf çektirmeye çalışırken zarar verdiği eser, sanatçı Nicola Bolla’ya ait kristallerle kaplı bir koltuktu. Müze, koltuğun “gözlerinin önünde paramparça olduğunu” açıklamıştı. Görseller güvenlik kamera görüntüleri ve AP’den servis edilmiştir.