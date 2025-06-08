Portekiz - İspanya maçı için nefesler tutuldu. Almanya’nın Münih kentinde oynanacak final mücadelesini İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Dev finalde bu sezon gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Lamine Yamal ve Cristiano Ronaldo'da olacak. Peki, "Portekiz - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi finali hangi kanalda?" İşte Portekiz - İspanya maçı muhtemel 11'leri...