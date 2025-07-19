Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) taban puanları 2025: Polislik için TYT'den kaç puan gerekli?
Milyonlarca aday tarafından merakla beklenen YKS sonuçları 19 Temmuz Cumartesi günü erişime sunuldu. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, YKS tercih sürecine çevrildi. Polis olmak isteyen adaylar, tercih süreci öncesinde Polis Meslek Yüksekokulu'na (PMYO) TYT puan türünden başvuru yapabilecek. Peki, "Polislik için TYT'den kaç puan almak gerekli?" İşte 2025 Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) taban puanları...
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Polislik taban puanları 2025... YKS sonuçları açıklandı. Hayal ettiği üniversite girebilmek adına sınavda ter döken adaylar, YKS tercih sürecini beklemeye başladı. YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Polis olmak isteyen adaylar, TYT'de aldığı puan esas alınarak tercih yapacak. Bu kapsamda polislik taban puanları gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Polislik için TYT'den kaç puan gerekli? Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) taban puanları açıklandı mı?" İşte detaylar...
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POLİS OLMAK İÇİN TYT’DEN EN AZ KAÇ ALMAK GEREKİR?
2025 Polislik taban puanları henüz açıklanmadı. 2025 PMYO taban puanları kılavuzun yayımlanmasının ardından belli olacak.
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PMYO Lise Mezunu Polis alımı YKS-TYT puanı üzerinden yapılmaktadır. Bu kapsamda, 2024 yılında yapılan YKS den TYT de en az 250 ham taban puanına sahip olmak gereklidir.
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PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
PMYO kapsamında polis alımına başvuru için adaylardan bazı şartlar aranacak. Bu kapsamda genel olarak;
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Kötü Şöhretli olarak bilinmemek,
- Herhangi bir Hüküm giymemiş olmak,
- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
- Herhangi bir Siyasi Parti üyeliği bulunmamak,
- Alkol Uyuşturucu veya benzeri maddelerden tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak,
- Sağlık Açısından Polis olmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olmamak,
- Silah taşımasına engel olabilecek herhangi bir hukuki nedeni olmamak, gibi genel nitelikler aranacaktır.
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Yıllara göre PMYO taban puanları aşağıdaki gibidir:
2017
260 ham puan
2018
260 ham puan
2019
250 ham puan
2020
Alım Yapılmadı
2021
250 ham puan
2022
250 ham puan
2023
250 ham puan
2024
250 ham puan