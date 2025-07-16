İstanbullular için yeni bir metro hattı daha geliyor. Şu anda İBB tarafından Pendik–Kaynarca–Tuzla metro hattının çalışmaları sürüyor. Tamamlandığında iki diğer hatla entegre edileceği beklenen metronun gelecek sene açılacağı öngörülüyor. İşte, Pendik–Kaynarca–Tuzla metro hattına dair bilinen tüm detaylar...