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        Haberler Bilgi Gündem Pendik-Kaynarca-Tuzla metro hattı ne zaman açılacak, hangi metro hatlarıyla entegre edilecek?

        Pendik–Kaynarca–Tuzla metro hattı ne zaman açılacak, hangi hatlarla entegre edilecek?

        Pendik–Kaynarca–Tuzla metro hattının çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülüyor. Şu ana kadar yüzde 86'lık kısmın tamamlandığı yeni hattın açılmasıyla iki farklı metro hattına entegrasyon sağlanacak. Peki, Pendik–Kaynarca–Tuzla metro hattı ne zaman açılacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 11:49 Güncelleme: 16.07.2025 - 11:49
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        • 1

          İstanbullular için yeni bir metro hattı daha geliyor. Şu anda İBB tarafından Pendik–Kaynarca–Tuzla metro hattının çalışmaları sürüyor. Tamamlandığında iki diğer hatla entegre edileceği beklenen metronun gelecek sene açılacağı öngörülüyor. İşte, Pendik–Kaynarca–Tuzla metro hattına dair bilinen tüm detaylar...

        • 2

          PENDİK-KAYNARCA-TUZLA METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

          Pendik Merkez–Kaynarca Merkez–Fevzi Çakmak bölümünde fiziksel ilerleme yüzde 86 seviyesine ulaştı. Metronun 2026 yılın açılması öngörülüyor.

        • 3

          PENDİK-KAYNARCA-TUZLA METRO HATTI İL ENTEGRE OLACAK DİĞER HATLAR

          Pendik–Kaynarca–Tuzla metro hattı; Sabiha Gökçen Havalimanı ve Kadıköy–Tavşantepe metro hatlarıyla entegre edilecek.

        • 4
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