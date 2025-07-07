Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Paşinyan, Ermeni kilisesinin liderini "darbe planlayanları desteklemekle" suçladı | Dış Haberler

        Paşinyan, Ermeni kilisesinin liderini "darbe planlayanları desteklemekle" suçladı

        Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermeni Apostolik Kilisesi'nin ruhani lideri Katolikos II. Garegin'in, darbe planları yapan kişilere destek verdiğini öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 10:53 Güncelleme: 07.07.2025 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Paşinyan'dan kiliseye: Darbecilere destek veriyorlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "iktidarı ele geçirme" ve "anayasal düzeni şiddet yoluyla yıkma" planları yaptığı iddiasıyla tutuklanan din adamları Şirak Başpiskoposu Mihail Ajapahyan ile Tavuş Başpiskoposu Bagrat Galstanyan'ı savunan II. Garegin'i eleştirdi.

        Başbakan Paşinyan, "Eğer Ktrij Nersisyan (II. Garegin), Galstanyan ve Ajapahyan'ın tutuklanmasını hukuksuz buluyorsa, demek ki onların darbe yapma, insanları duvar diplerinde kurşuna dizme ve ülkede kaos yaratma planlarını ve ideolojilerini paylaşıyor." ifadelerini kullandı.

        Ermeni Apostolik Kilisesi'nin Eçmiadzin'deki merkezinde kolluk kuvvetlerinin faaliyetlerinin engellenemeyeceğini vurgulayan Paşinyan, II. Garegin ve çevresindeki bazı kişilerin "ahlaki yozlaşma" içinde olduğunu savundu.

        REKLAM

        Ermenistan'da hükümet ile kilise arasındaki gerilim

        Ermeni Apostolik Kilisesi ile Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki hükümet arasında son dönemde gerilim yaşanıyor.

        Kilise, Paşinyan'ı Azerbaycan'a taviz vermekle suçlarken, Paşinyan ise kiliseyi "devlet işlerine karışmak" ve "iktidarı ele geçirmeye çalışmakla" itham ediyor.

        Paşinyan, ayrıca II. Garegin'in bekarlık yeminini bozarak çocuk sahibi olduğunu, dolayısıyla dini lider olamayacağını savunuyor.

        Başbakan Paşinyan, "kriminal oligarşik ruhban sınıfının iktidarı gasp planı yaptığını" açıklamış, bu kapsamda Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

        Hükümeti yasa dışı yollarla devirmeyi planlamakla suçlanan, aralarında Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da bulunduğu 15 kişi mahkemece tutuklanmıştı.

        Güvenlik güçlerinin Ermeni Apostolik Kilisesinin Eçmiadzin'deki merkezine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Şirak Başpiskoposu Mihail Ajapahyan'ın da tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

        Ermeni kilisesinin çağrısıyla 4 Mayıs 2024'te Azerbaycan'a iade edilen Gazah ilinin 4 köyü nedeniyle Tavuş ve Şirak bölgelerinden başkent Erivan'a yürüyüş düzenlenmiş, ülke genelinde protesto gösterileri yapılmıştı.

        Paşinyan, istifasını isteyen kiliseye yönetim değişikliğinin ancak seçimle mümkün olabileceği yanıtını vermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Paşinyan
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Metan gazı zehirlenmesinde 8 şehit!
        Metan gazı zehirlenmesinde 8 şehit!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        Netayahu'ya Beyaz Saray önünde protesto
        Netayahu'ya Beyaz Saray önünde protesto
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        Hakan'ın yerine Orkun!
        Hakan'ın yerine Orkun!
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Turizmde hafta tatili tartışması
        "Kaslıyım ben" şovu
        "Kaslıyım ben" şovu
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit
        Yüksek sıcaklık uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Yüksek sıcaklık uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Habertürk Anasayfa